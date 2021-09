Fontenilles Forge Fontenilles, Haute-Garonne Visite guidée Forge Fontenilles Catégories d’évènement: Fontenilles

Haute-Garonne

Visite guidée Forge, 18 septembre 2021, Fontenilles. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Forge

Visite et présentation de la forge par l’association Lou Foc, un groupe de passionnés réunis pour faire revivre un savoir-faire ancestral ! Cette forge de plus de 200 ans fait à nouveau résonner l’enclume. Visite et présentation de la forge. Forge 7 Place Darlas 31470 Fontenilles Fontenilles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenilles, Haute-Garonne Autres Lieu Forge Adresse 7 Place Darlas 31470 Fontenilles Ville Fontenilles lieuville Forge Fontenilles