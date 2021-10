Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André Diligent Nord, Roubaix Visite guidée – Focus Quartiers Espérance et Nations Unies La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visite guidée – Focus Quartiers Espérance et Nations Unies La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, 7 novembre 2021, Roubaix. Visite guidée – Focus Quartiers Espérance et Nations Unies

du dimanche 7 novembre au samedi 27 novembre à La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie André Diligent

Arpentez deux artères importantes de la ville : l’une percée au 19e siècle pour relier la gare à la Grand-Place et l’autre, créée dans les années 1970, pour désenclaver le centre de Roubaix. Découvrez ainsi une ville façonnée par l’industrie textile en une centaine d’années le long de deux axes encore majeurs aujourd’hui. Avant ou après la visite, n’hésitez pas à pousser les portes du musée La Piscine, équipement phare du quartier. Rendez-vous devant le musée La Piscine, 23 rue de l’Espérance, Roubaix. **La visite ne comprend pas de passage à l’intérieur du musée.** Organisée par Roubaix Ville d’art et d’histoire et l’Office de Tourisme de Roubaix.

Gratuit. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix.

