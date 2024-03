Visite guidée « flash » des expositions Frac Normandie Caen, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée « flash » des expositions Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30 Frac Normandie Durée 30 min.

La visite flash propose un aperçu des expositions en 30 minutes chrono. Les expositions en cours au Frac Normandie à Caen : « I am Here » de Lily van der Stokker et « Soleil Noir » de Maxime Verdier.

Frac Normandie 7 bis rue neuve bourg l’abbé, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.fracnormandie.fr [{« type »: « email », « value »: « mediation@fracnormandiecaen.fr »}]

