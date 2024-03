Visite guidée flash de la galerie Cochet Musée Beauvoisine Rouen, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée flash de la galerie Cochet Visite flash des collections médiévales Samedi 18 mai, 20h00 Musée Beauvoisine Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Visite flash des collections médiévales

Musée Beauvoisine 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 71 41 50 https://musees-rouen-normandie.fr/fr Le Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen et le musée des Antiquités de Rouen sont concernés par un vaste projet de rénovation architecturale et muséographique. Ils forment ensemble le Musée Beauvoisine. La rénovation des bâtiments est en effet l’occasion de repenser dans leur intégralité les deux musées, dont les collections d’histoires naturelles, antiques, gallo-romaines et médiévales fusionnent progressivement dans un équipement unique et innovant de la Réunion des Musées Métropolitains. Métro (Arrêt Beauvoisine) Ligne Fast F1 (Arrêt Beauvoisine) Bus 6, 7, 20, 22 (Arrêt Beauvoisine)

© Réunion des Musées Métropolitains, Rouen Normandie. Cliché Y. DESLANDES