Saint-Gilles Abbatiale Gard, Saint-Gilles Visite guidée flash de la crypte Abbatiale Saint-Gilles Catégories d’évènement: Gard

Saint-Gilles

Visite guidée flash de la crypte Abbatiale, 18 septembre 2021, Saint-Gilles. Visite guidée flash de la crypte

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbatiale

Les visites flash permettent de découvrir les secrets d’une facette du monument. Enchaînées, elles vous offriront une visite complète du site. Durée : 30 min. Découvrez les secrets de la crypte de l’abbatiale de Saint-Gilles. Abbatiale Place de la République, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Gilles Autres Lieu Abbatiale Adresse Place de la République, 30800 Saint-Gilles Ville Saint-Gilles lieuville Abbatiale Saint-Gilles