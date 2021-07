Visite guidée flash Couvent des Jacobins, 18 septembre 2021, Toulouse.

**Visite Guidée Flash du Couvent des Jacobins de Toulouse** Du Moyen Âge à aujourd’hui : laissez-vous conter les huit siècles du Couvent des Jacobins lors d’une balade commentée à travers l’Histoire, dans l’église, le cloître, la salle capitulaire, et le réfectoire. Seul, en famille ou avec des amis, venez découvrir tous les secrets… > Visites guidées gratuites proposées régulièrement tout au long des journées européennes du patrimoines. Rendez-vous sur place pour en profiter Samedi 18 et Dimanche 19 entre 10h et 18h : plusieurs créneaux seront proposés au fil de la journée (durée : 30 min) MAIS AUSSI : -Tout au long du week-end des Journées européennes du patrimoine retrouvez **la Cie Doulce Mémoire** pour des ateliers sur la musique et la danse médiévale (à l’attention des plus petits et des plus grands) au Couvent des Jacobins. -Découvrez dans le réfectoire l’exposition des oeuvres de l’artiste Kantinka Bock proposée dans le cadre du **festival Printemps de Septembre**

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



