Visite Guidée : Flânerie dans le Centre Historique Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite Guidée : Flânerie dans le Centre Historique Romans-sur-Isère, 23 avril 2022, Romans-sur-Isère. Visite Guidée : Flânerie dans le Centre Historique Romans-sur-Isère

2022-04-23 14:30:00 – 2022-04-23

Romans-sur-Isère Drôme EUR Au gré des rues, des places et des hôtels particuliers du centre ancien, cette flânerie invite à découvrir les essentiels de l’histoire et du patrimoine de Romans-sur-Isère ! artethistoire@valenceromansagglo.fr +33 4 75 79 20 86 https://www.valenceromansagglo.fr/fr/sports-culture-et-sorties/equipements-culturels/pays-d-art-et-d-histoire.html Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Visite Guidée : Flânerie dans le Centre Historique Romans-sur-Isère 2022-04-23 was last modified: by Visite Guidée : Flânerie dans le Centre Historique Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 23 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme