Visite guidée – Feu d’artifice au sommet du phare

2022-07-13 – 2022-07-13 Mercredi 13 juillet 2022 – 22H15

Lundi 15 août 2022 – 21H45 Admirez les feux d’artifice depuis le sommet du phare. Un moment privilégié pour les chanceux qui

auront réservé à temps ! Durée : 1h à pied

Jauge limitée Tarif : 20 €

Sur présentation du pass sanitaire

Réservations au 03 21 06 72 00 Rendez-vous : Phare de la Canche, avenue des Mésanges

Ascension interdite aux enfants de moins de 6 ans et déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes.

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO. patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://tinyurl.com/y7cqqweh Mercredi 13 juillet 2022 – 22H15

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

