Visite guidée – Ferme-Musée Grand Combe Chateleu Grand’Combe-Châteleu Grand'Combe-Châteleu Catégories d’évènement: Doubs

Grand'Combe-Châteleu

Visite guidée – Ferme-Musée Grand Combe Chateleu Grand’Combe-Châteleu, 8 février 2022, Grand'Combe-Châteleu. Visite guidée – Ferme-Musée Grand Combe Chateleu Fermes Musée 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu

2022-02-08 – 2022-02-08 Fermes Musée 5 Les Cordiers

Grand’Combe-Châteleu Doubs Grand’Combe-Châteleu Doubs Bourgogne-Franche-Comté Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers… Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !

Sur réservation uniquement. atp.beugnon@wanadoo.fr +33 3 81 68 86 90 http://www.atp-beugnon.fr/ Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers… Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !

Sur réservation uniquement. Fermes Musée 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu

dernière mise à jour : 2022-03-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-ComtéSIT Bourgogne-Franche-Comté

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Grand'Combe-Châteleu Autres Lieu Grand'Combe-Châteleu Adresse Fermes Musée 5 Les Cordiers Ville Grand'Combe-Châteleu lieuville Fermes Musée 5 Les Cordiers Grand'Combe-Châteleu Departement Doubs

Grand'Combe-Châteleu Grand'Combe-Châteleu Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandcombe-chateleu/

Visite guidée – Ferme-Musée Grand Combe Chateleu Grand’Combe-Châteleu 2022-02-08 was last modified: by Visite guidée – Ferme-Musée Grand Combe Chateleu Grand’Combe-Châteleu Grand'Combe-Châteleu 8 février 2022 Doubs Grand'Combe-Châteleu

Grand'Combe-Châteleu Doubs