Saint-Lô Manche A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, rendez-vous le 8 mars prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour une visite guidée dédiée inédite.

Qu’elles soient peintres, mécènes, femmes influentes ou allégorie, venez découvrir ces femmes de pouvoir. Réservation au 02.33.72.52.55 ou à musee@saint-lo.fr. Durée : 1h – Droit d’entrée + 2€. A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, rendez-vous le 8 mars prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour une visite guidée dédiée inédite.

