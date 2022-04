Visite guidée “Felix-Gonzalez Torres /Roni Horn” Bourse de Commerce Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée “Felix-Gonzalez Torres /Roni Horn” Bourse de Commerce, 14 mai 2022, Paris. Visite guidée “Felix-Gonzalez Torres /Roni Horn”

Bourse de Commerce, le samedi 14 mai à 19:00

L’art en partage En 1990, dans un musée, Felix Gonzalez-Torres voit une œuvre de Roni Horn, qui le bouleverse. L’œuvre est un point d’accroche, le déclencheur d’un dialogue entre les deux artistes, leur amitié se nourrit d’une conversation artistique, une œuvre répondant à une autre. Pour la première fois dans un musée, une exposition raconte cette puissante complicité, venez la découvrir. Visite guidée de 30mn 19h /20h/21h/22h/23h

Gratuit, entrée sur réservation

L’art en partage, Felix-Gonzalez Torres / Roni Horn Bourse de Commerce 2 rue Viarmes 75002 Paris Paris Quartier Les Halles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Lieu Bourse de Commerce Adresse 2 rue Viarmes 75002 Paris Ville Paris

Bourse de Commerce Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

