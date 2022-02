Visite guidée « Fascinantes chauve-souris » (Nuit de la chauve-souris) Lacanau, 19 août 2022, Lacanau.

Visite guidée « Fascinantes chauve-souris » (Nuit de la chauve-souris) Etang du Cousseau Entrée de Lesperon Lacanau

2022-08-19 20:00:00 – 2022-08-19 23:30:00 Etang du Cousseau Entrée de Lesperon

Lacanau Gironde

Depuis 20 ans, la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) organise,

chaque année, la Nuit Internationale de la chauve-souris, afin de faire découvrir à un large public la

biologie, le mode de vie, les menaces, mais aussi les actions de protection mises en place pour

préserver les Chiroptères.

Les écovolontaires saisonniers de la Réserve Naturelle vous proposent de découvrir l’espace d’une

soirée la vie mystérieuse de ces créatures. Nous partirons ensemble pour une balade nocturne afin de

les découvrir dans leur milieu naturel. Une sortie amusante pour les petits et les grands ! »

Informations pratiques :

– Renseignements et inscriptions : Office de tourisme « Médoc Atlantique » / 05.56.03.21.01

– Sortie gratuite

– RDV à l’entrée de Lesperon (= entrée de la Réserve Naturelle)

– A partir de 10 ans

Etang du Cousseau Entrée de Lesperon Lacanau

