Visite Guidée famille sur les « supports de l’écrit » Place Champollion Figeac Lot

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin, parcourez le musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations.

Pour toute la famille, sur réservation

5 EUR.

Place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde

Figeac 46100 Lot Occitanie musee@ville-figeac.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25



