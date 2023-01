[Visite guidée famille] Pirates et Corsaires Dieppe Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime Arborant fièrement leur pavillon aux couleurs de la couronne, les corsaires attaquent en toute légalité les vaisseaux ennemis grâce à leur lettre de marque. Pour les pirates insoumis, peu importe la nationalité de la prise.

Après avoir rejoint l'équipage, vous vous lancerez ensemble dans un jeu de piste sur les traces du fabuleux trésor des écumeurs de mer, découvrant ainsi de façon ludique le port de Dieppe et son histoire. Réservation obligatoire

