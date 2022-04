VISITE GUIDÉE FAMILLE ‘LE TRÉSOR DE GUÉRANDE’ Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

VISITE GUIDÉE FAMILLE ‘LE TRÉSOR DE GUÉRANDE’ Guérande, 27 avril 2022, Guérande. VISITE GUIDÉE FAMILLE ‘LE TRÉSOR DE GUÉRANDE’ Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande

2022-04-27 – 2022-04-27 Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois

Guérande Loire-Atlantique Petits et grands aventuriers partez explorer, au travers d’énigmes, la cité médiévale de Guérande. Menez cette quête qui vous guidera au trésor perdu de Guérande. A vous de jouer ! Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans Confort de visite :

