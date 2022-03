Visite guidée famille ‘Le trésor de Guérande’ Départ de l’Office de tourisme Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Visite guidée famille 'Le trésor de Guérande'

du mercredi 13 avril au jeudi 5 mai à Départ de l'Office de tourisme

Petits et grands aventuriers partez explorer, au travers d’énigmes, la cité médiévale de Guérande. Menez cette quête qui vous guidera au trésor perdu de Guérande. A vous de jouer ! **Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans**

Départ de l'Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

2022-04-13T10:30:00 2022-04-13T11:45:00;2022-04-14T10:30:00 2022-04-14T11:45:00;2022-04-20T10:30:00 2022-04-20T11:45:00;2022-04-21T10:30:00 2022-04-21T11:45:00;2022-04-27T10:30:00 2022-04-27T11:45:00;2022-04-28T10:30:00 2022-04-28T11:45:00;2022-05-04T10:30:00 2022-05-04T11:45:00;2022-05-05T10:30:00 2022-05-05T11:45:00

