Visite guidée famille ‘Le trésor de Guérande’

du jeudi 23 décembre au jeudi 30 décembre à Départ de l’Office de tourisme

Accompagnés d’un guide venu du Moyen-Age, petits et grands aventuriers partent résoudre les énigmes de la cité et trouver le fameux trésor de Guérande. **Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans** **Information Covid19 : Présentation du pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire.** Le circuit et contenu des visites ont été adaptés, afin d’éviter les zones les plus fréquentées.

Départ de l'Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



2021-12-23T10:30:00 2021-12-23T11:45:00;2021-12-30T10:30:00 2021-12-30T12:00:00