Guérande Loire-Atlantique Guérande Avec un chasseur de trésors, pars à la recherche du légendaire dragon caché de Guérande.

Visite famille conseillée aux enfants de 3/6 ans Information Covid19 :

Présentation du pass sanitaire obligatoire.

Le circuit et contenu des visites ont été adaptés, afin d’éviter les zones les plus fréquentées. contact@labaule-guerande.com +33 2 40 24 34 44 http://www.labaule-guerande.com/ Avec un chasseur de trésors, pars à la recherche du légendaire dragon caché de Guérande.

