VISITE GUIDÉE FAMILLE “LA CHASSE AU DRAGON“

VISITE GUIDÉE FAMILLE “LA CHASSE AU DRAGON“, 2 mai 2022, . VISITE GUIDÉE FAMILLE “LA CHASSE AU DRAGON“

2022-05-02 – 2022-05-02 Petit explorateur, suis les traces du légendaire dragon de Guérande à l’aide d’un chasseur de trésor. Ouvre grand les yeux et cherche les différents indices pour le retrouver. Activité spécialement conçue pour les 3-6 ans, une expérience inoubliable à vivre en famille.



Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique Petit explorateur, suis les traces du légendaire dragon de Guérande à l’aide d’un chasseur de trésor. Ouvre grand les yeux et cherche les différents indices pour le retrouver. Activité spécialement conçue pour les 3-6 ans, une expérience inoubliable à vivre en famille.



Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville