Loire-Atlantique

Pars à l’aventure et explore La Baule ! Camille vient d’arriver par le train à la recherche de la villa de ses grands-parents, celle-ci lui permettra d’ouvrir sa boîte à secrets… Pourras-tu l’aider à retrouver le trésor de son enfance ? Suis les indices et à toi de jouer ! **Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:30:00 2022-04-14T15:45:00;2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T15:45:00;2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T15:45:00

