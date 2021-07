La baule Départ communiqué lors de la réservation 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Visite guidée Famille ‘Camille et la boîte à secrets’ Départ communiqué lors de la réservation 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Camille, dont le père était médecin, vient d’arriver par le train à la recherche de la villa de ses grands-parents… Seul indice, une carte postale ! Pourras-tu l’aider à retrouver le trésor de son enfance ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T16:00:00 2021-07-07T17:15:00;2021-07-09T10:30:00 2021-07-09T11:45:00;2021-07-14T16:00:00 2021-07-14T17:15:00;2021-07-16T10:30:00 2021-07-16T11:45:00;2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T17:15:00;2021-07-23T10:30:00 2021-07-23T11:45:00;2021-07-28T16:00:00 2021-07-28T17:15:00;2021-07-30T10:30:00 2021-07-30T11:45:00;2021-08-04T16:00:00 2021-08-04T17:15:00;2021-08-06T10:30:00 2021-08-06T11:45:00;2021-08-11T16:00:00 2021-08-11T17:15:00;2021-08-13T10:30:00 2021-08-13T11:45:00;2021-08-18T16:00:00 2021-08-18T17:15:00;2021-08-20T10:30:00 2021-08-20T11:45:00;2021-08-25T16:00:00 2021-08-25T17:15:00;2021-08-27T10:30:00 2021-08-27T11:45:00

