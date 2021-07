Narbonne Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Aude, Narbonne Visite guidée « Famille » Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Visite guidée « Famille » Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide, 18 septembre 2021, Narbonne. Visite guidée « Famille »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide

Découvrez l’abbaye de Fontfroide tout en vous amusant ! Saurez-vous résoudre les énigmes proposées par notre guide-conférencier ?

Limitée à 30 personnes

Une visite pour les Grands…et les Petits. Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide RD 613, 11100 Narbonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:45:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:45:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:45:00

