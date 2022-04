VISITE GUIDÉE FAMILLE ‘À LA RECHERCHE DU ROSEAU D’OR’ Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

VISITE GUIDÉE FAMILLE 'À LA RECHERCHE DU ROSEAU D'OR' Saint-Lyphard, 20 avril 2022

Saint-Lyphard Loire-Atlantique Suis Swann dans le village briéron de Kerhinet et pars à la recherche du roseau d’or caché par les incorrigibles petits lutins, les korrigans ! Vis cette expérience unique en famille, une visite réservée aux petits aventuriers de 3 à 6 ans !



Suis Swann dans le village briéron de Kerhinet et pars à la recherche du roseau d'or caché par les incorrigibles petits lutins, les korrigans ! Vis cette expérience unique en famille, une visite réservée aux petits aventuriers de 3 à 6 ans !

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique



Village de Kerhinet Office de Tourisme Saint-Lyphard

