**Organisé par le CAUE 73 et le Service Ville d’Art et d’Histoire de Chambéry (VAH)** A travers l’observation, la description et un travail plastique sur des façades de bâtiments chambériens, les élèves découvrent le vocabulaire, les techniques de décor et différents styles architecturaux. > 2 classes possibles dans la journée : 1 groupe le matin et 1 groupe l’après-midi > visite guidée **_Attention :_** _> les horaires de début de visite peuvent être modifiés en fonction de la demande de l’enseignant (1 groupe le matin et 1 groupe l’après-midi)._ _> préciser le nombre exact d’élèves et la classe._

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T10:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:30:00

