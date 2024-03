Visite guidée extérieure du Manoir d’Auffay Rue du manoir Oherville, samedi 6 avril 2024.

Visite guidée extérieure du Manoir d’Auffay Rue du manoir Oherville Seine-Maritime

Visite extérieure du manoir d’Auffay « Histoire et architecture ».

Situé dans la vallée de la Durdent, au cœur du Pays de Caux, le Manoir d’Auffay est une résidence privée ouverte à la visite chaque premier samedi du mois d’avril à octobre. Le manoir, édifice de style principalement renaissance, entièrement restauré en 2013, est riche d’une polychromie exceptionnelle, témoin d’un style architectural typique, d’où son surnom de « Perle du Pays de Caux ».

Le manoir et le colombier sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Accompagné du propriétaire des lieux, les extérieurs du manoir et son parc n’auront plus de secrets pour vous!

Sur réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06

Rue du manoir Manoir d’Auffay

Oherville 76560 Seine-Maritime Normandie contact@manoirdauffay.fr

L’événement Visite guidée extérieure du Manoir d’Auffay Oherville a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre