Visite guidée extérieure du château Musée Louis-Philippe, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Eu. Visite guidée extérieure du château

le samedi 3 juillet à Musée Louis-Philippe

Deux courtes visites sont organisées dans la cour d’honneur du château afin de mieux comprendre l’architecture extérieure du château. Visites extérieures à 21h et 22h.

Gratuit sur inscription

Visites extérieures du château d’Eu Musée Louis-Philippe Place d’Orléans 76260 Eu Eu Seine-Maritime

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:30:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Louis-Philippe Adresse Place d'Orléans 76260 Eu Ville Eu lieuville Musée Louis-Philippe Eu