De quelle manière les hommes utilisaient-ils les plantes au XIXe siècle ? Pour répondre à cette question, nous vous invitons à mettre vos sens en alerte ! Si on pense d’abord à la nourriture, vous verrez que les plantes ont bien d’autres usages ! Odorat, toucher, goût, ouïe : vous en prendez plein la vue ! **À noter** : Les visites se feront sur inscription au 03.84.95.76.50.

Sur inscription. Gratuit.

Envie de sensations fortes ? Rejoignez-nous pour une visite des plus insolites. Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard 7 rue de l’Église, 70600 Champlitte Champlitte Margilley Haute-Saône

