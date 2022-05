Visite guidée express – Les jardins du château de Champlitte Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard Champlitte Catégories d’évènement: Champlitte

Autrefois demeure de puissantes familles locales, le Château de Champlitte accueille aujourd’hui le musée des Arts et Traditions Populaires fondé par Albert & Félicie Demard. En 2007, le jardin à la Française a été réaménagé dans la cour d’honneur du Château pour le plus grand plaisir de nos visiteurs… et si vous veniez le (re)découvrir ? **À noter** : Les visites se feront sur inscription au 03.84.95.76.50.

Sur inscription. Gratuit.

Jardin à la française, parc à l’anglaise, grotte, fabrique, orangerie-théâtre… Ces termes plus ou moins savants n’auront plus aucun secret pour vous ! Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard 7 rue de l’Église, 70600 Champlitte Champlitte Margilley Haute-Saône

