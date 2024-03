Visite-guidée – Exposition Reconstruction / Déconstruction Dialogue inédit entre Perret et Teuthis Maison du patrimoine, Le Havre, samedi 23 mars 2024.

Visite-guidée – Exposition Reconstruction / Déconstruction Dialogue inédit entre Perret et Teuthis Un guide du Pays d’art et d’histoire vous présente le travail du street artiste Teuthis et répond à vos questions sur son métier de médiateur du patrimoine. Samedi 23 mars, 15h00 Maison du patrimoine,

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Parcourez l’exposition en compagnie d’un guide-conférencier et ouvrez l’oeil sur les écorchés de l’architecture d’Auguste Perret et leur multitude de détails.

Maison du patrimoine, 181 rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie

PAH – Le Havre Seine Métropole