Visite guidée exposition « Quand jouer devient un art… »

Visite guidée exposition « Quand jouer devient un art… », 18 décembre 2022, . Visite guidée exposition « Quand jouer devient un art… »



2022-12-18 – 2022-12-18 Visite guidée de l’exposition Emmenés par Laure Lickel, chargée de médiation au Musée du Pays de Hanau, laissez-vous guider dans l’exposition « Quand jouer devient un art… ». Lancez-vous à la (re)découverte des jeux de société, incontournable des soirées d’hiver en famille. Traditionnels ou plus rares, les jeux en Alsace ont aussi leur spécificité.

Vous pourrez notamment admirer les créations de deux artistes, Christine Schoettel et Pascale Frey, proposant une joute de mots et d’images par une revisite originale du jeu de société Dixit. Animation proposée dans le cadre des festivités de Noël au Pays de Hanau. Exposition visible jusqu’au 30 décembre, aux heures d’ouverture du Musée Durée : 1h Tarif : Animation gratuite Places limitées. Réservations obligatoires au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu Lieu : Musée du Pays de Hanau – 3 place du Château 67330 Bouxwiller dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville