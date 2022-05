Visite guidée – Exposition Notre-Dame de Paris Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité de l'architecture et du patrimoine, le samedi 14 mai à 19:00

Depuis l’effroyable incendie, le Musée enrichit cette exposition avec la mise en valeur de documents, maquettes et œuvres originales telles le coq de la flèche, ou l’ensemble des apôtres qui ornaient la flèche de l’édifice., l’occasion de redécouvrir l’histoire et l’architecture de ce joyau patrimonial et faire un point sur l’actualité de la restauration. Visites à 19h et 20h30.

Gratuit, réservation sur place le jour-même

La Cité de l’architecture & du patrimoine ouvre largement ses portes pour la Nuit européenne des musées avec des propositions d’activités variées pour tous. Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Paris Paris

