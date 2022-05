Visite guidée Exposition Là-Bas d’Ici Uzel Uzel Catégories d’évènement: 22460

Uzel 22460 Uzel 3 jeunes artistes s’inspirent du territoire pour proposer chacun 3 expositions de plain air, sur différents thèmes, au sein de 9 communes en association avec des groupes d’habitants.

Théo GUEZENNEC a réalisé une exposition sur le thème des expériences sensibles, à voir Place du Martray et Chapelle Bonne Nouvelle.

