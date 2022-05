Visite guidée Exposition Là-Bas d’Ici Le Mené Le Mené Catégories d’évènement: 22330

Le Mené

Visite guidée Exposition Là-Bas d'Ici Le Mené, 10 septembre 2022

2022-09-10 16:30:00

Le Mené 22330 Le Mené 3 jeunes artistes s’inspirent du territoire pour proposer chacun 3 expositions de plain air, sur différents thèmes, au sein de 9 communes en association avec des groupes d’habitants.

Coline DUPONT a réalisé une exposition sur le thème de l’eau, à voir en bordure de la petite rivière du Fromené (près du garage Mené autos).

Visite guidée ce jour, RDV à l’étang du Fromené. Saint Gilles du Mené Etang du Fromené Le Mené

