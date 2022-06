Visite guidée Exposition Là-Bas d’Ici

2022-09-12 – 2022-09-12 3 jeunes artistes s’inspirent du territoire pour proposer chacun 3 expositions de plain air, sur différents thèmes, au sein de 9 communes en association avec des groupes d’habitants.

Damien ROUXEL a réalisé une exposition sur le thème des hommes et des femmes qui ont fait et font le territoire, à voir dans le centre bourg de la commune.

