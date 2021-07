Paris Pavillon de l'Arsenal Paris Visite guidée – Exposition Histoire naturelle de l’architecture Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pavillon de l’Arsenal, le samedi 18 septembre à 17:00

Pour les 38ème Journées européennes du patrimoine, le Pavillon de l’Arsenal met à l’honneur son exposition **Histoire Naturelle de l’Architecture** en proposant des visites guidées gratuites. Au travers de documents historiques, photographies, matériaux, dispositifs lumineux, l’exposition met en lumière le rôle des conditions naturelles, physiques, biologiques ou climatiques dans l’histoire de l’architecture, pour contribuer à imaginer demain une ville mieux armée pour répondre aux défis environnementaux et sanitaires. Plongez ainsi au cœur d’une histoire inédite et laissez-vous guider à la découverte des 13 séquences qui composent l’exposition. _Par un médiateur, étudiant en Ecole Nationale Supérieure d’Architecture_ **HORAIRES** Samedi 18 septembre à 17h00 **INSCRIPTIONS** A partir du 26 août sur le site du [Pavillon de l’Arsenal](https://www.pavillon-arsenal.com/)

Gratuit sur inscription

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

