Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Visite guidée « Exposition Georges Bruyer » Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Visite guidée « Exposition Georges Bruyer » Musée de la Grande Guerre, 1 août 2021-1 août 2021, Meaux. Visite guidée « Exposition Georges Bruyer »

Musée de la Grande Guerre, le dimanche 1 août à 11:00

Venez découvrir le parcours et les œuvres de Georges Bruyer présentés dans l’exposition temporaire. Entre descriptions du quotidien et représentations de paysages détruits ou dévastés, Georges Bruyer témoigne de ses expériences de combattant puis d’artistes missionné aux armées. À travers ses dessins, peintures et gravures, l’artiste rend compte de la Grande Guerre en couleur avec des thèmes de prédilection comme la nuit.

Inclus dans le prix du billet d’entrée

Visite guidée « Exposition Georges Bruyer » Musée de la Grande Guerre Rue lazare ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T11:00:00 2021-08-01T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue lazare ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Musée de la Grande Guerre Meaux