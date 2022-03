VISITE GUIDÉE EXPOSITION “GAULOIS ? GAULOIS ! Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes

VISITE GUIDÉE EXPOSITION “GAULOIS ? GAULOIS ! Lattes, 27 mars 2022, Lattes. VISITE GUIDÉE EXPOSITION “GAULOIS ? GAULOIS ! Lattes

2022-03-27 – 2022-03-27

Lattes Hérault Lattes 7 7 EUR Visite guidée de l’exposition « Gaulois ? Gaulois ! Comment l’archéologie perçoit les identités celtiques » En réunissant plus de 350 objets emblématiques ou exceptionnels, pour certains inédits, l’exposition propose une immersion originale dans la fin de l’âge du Fer (IIIe-Ier s. av. J.-C.). Cette période de transition, qui voit l’affirmation des peuples gaulois, est également marquée par des variations dans l’intensité des contacts avec le monde méditerranéen, lui-même bousculé par l’expansion romaine. Du territoire des Volques Arécomiques (Languedoc) à celui des Éduens, Lingons et Arvernes (Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne), la présence d’objets similaires interroge. Interactions culturelles, échanges économiques, contacts politiques ou stratégie identitaire ? Autant de réalités que l’archéologie permet de mettre en lumière. Une exposition conçue conjointement par le site archéologique Lattara – musée Henri Prades et Bibracte, en partenariat avec le LabEx ARCHIMEDE. Sur réservation : 04 99 54 78 20 | Groupe de 20 personnes

Plein tarif : 7 € par personne | Tarif réduit /Pass Métropole : 5,50 € par personne
+33 4 99 54 78 20
https://museearcheo.montpellier3m.fr/

Plein tarif : 7 € par personne | Tarif réduit /Pass Métropole : 5,50 € par personne Lattes

