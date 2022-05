Visite guidée exposition Beaux Lieux, 13 juillet 2022, .

Visite guidée exposition Beaux Lieux

2022-07-13 – 2022-07-13

Visite guidée de l’exposition Beaux Lieux. Partez à la découverte de la trentaine d’œuvres du parcours, dont les 8 nouvelles de 2022 sur le thème de la Résilience.

Un parcours autant artistique que bucolique, la guide vous emmènera au travers des Prairies du Roy, Espace Naturel Sensible, et vous fera découvrir le patrimoine de Beaulieu et ses trésors cachés.

Mercredi 13 juillet et les jeudis 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août.

contact@expo-beauxlieux.fr +33 9 54 67 26 55 http://www.expo-beauxlieux.fr/

