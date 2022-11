Visite guidée exposition Anne Franck Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

Visite guidée exposition Anne Franck Poligny, 16 novembre 2022, Poligny. Visite guidée exposition Anne Franck

1 Rue du 4 Septembre Salle des fêtes Poligny Jura Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre

2022-11-16 – 2022-11-16

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre

Poligny

Jura Visites guidées gratuites – réservation obligatoire :

La fédération jurassienne de la Ligue de l’Enseignement organise l’opération « Exposition Anne Frank : une histoire d’aujourd’hui ». A voir aussi: Projection du film « Où est Anne FRANCK ! »le mercredi 16 Novembre à 14 h 30 à la Salle Vidéo du Théâtre – SALINS-LES-BAINS

Et le mardi 22 Novembre à 18 h au Ciné Comté – POLIGNY dg.ligue39@laliguebfc.org Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Poligny Jura Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Ville Poligny lieuville Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

Visite guidée exposition Anne Franck Poligny 2022-11-16 was last modified: by Visite guidée exposition Anne Franck Poligny Poligny 16 novembre 2022 1 Rue du 4 Septembre Salle des fêtes Poligny Jura Jura Poligny

Poligny Jura