Visite guidée | Exposition « Amélie Joos, Le jour se lève »

CAMPREDON centre d'art, le samedi 7 mai à 14:30

Visite guidée de l’exposition « Le jour se lève » dédiée à l’artiste plasticienne avignonnaise, Amélie Joos. Durant une heure, Christine Cornillet, médiatrice culturelle, vous guide à travers l’univers singulier et faussement naïf d’Amélie Joos. _Tout public : 7,70€ (tarif plein) • 5,70€ (tarif réduit sous conditions) • Gratuit (- 14 ans), réservation conseillée._ « Le point de départ d’une œuvre peut être multiple. Un mot, une phrase, une image, du vécu ou encore un oiseau volant devant la fenêtre de l’atelier, peut être déclencheur. – Amélie Joos ». CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

