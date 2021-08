Albi Archives départementales du Tarn Albi, Tarn Visite guidée exposition “A table !” Archives départementales du Tarn Albi Catégories d’évènement: Albi

Une exposition mêlant archives et archéologie avec un seul mot d’ordre : vous donner l’eau à la bouche ! Entrez dans le monde de l’archéologie, découvrez les différents métiers et spécialités qui font revivre les habitudes alimentaires et culinaires des Hommes depuis la préhistoire à nos jours. Décryptez de précieux renseignements dans les ouvrages présentés par les Archives. Fouillez le Tarn aux côtés des clubs archéologiques qui vous dévoileront les secrets enfouis sous vos pieds. Au détour d’un objet, apprenez une recette oubliée. A la fin de cette enquête, l’alimentation de nos ancêtres n’aura plus de secrets pour vous ! Une exposition mêlant archives et archéologie avec un seul mot d’ordre : vous donner l’eau à la bouche ! Archives départementales du Tarn 1 avenue de la Verrerie, 81000 Albi Albi Tarn

