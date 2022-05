Visite guidée exposition “30 ans de la Recouvrance”

2022-07-02 – 2022-07-02 (Re)découvrez l’histoire de la construction de La Recouvrance. Aujourd’hui le bateau ambassadeur de Brest Métropole, la goélette brestoise témoigne de la tradition mais aussi de la modernité de la vocation maritime de la pointe bretonne. La maquette du bateau, la voile à hisser et les récits de marins embarquent petits et grand à bord de ce navire exceptionnel. En partenariat avec Brest’Aim à l’occasion des 30 ans des Fêtes maritimes. Salle d’exposition de la Médiathèque.

