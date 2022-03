VISITE GUIDÉE : EXOTISME ET HISTOIRE DU VÊTEMENT AU TRAVERS DE LA PEINTURE DU 19E SIÈCLE Le Mans, 15 mai 2022, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Près de 80 œuvres issues des collections du musée du quai Branly-Jacques-Chirac, présentées au musée de Tessé, racontent la rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs. Cédant d’abord à la tentation de l’exotisme, l’art occidental figurera par la suite un regard plus réaliste et ethnographique, attentif à l’autre. Cette visite vous propose une découverte d’un autre point de vue : celui des textiles, des matières et des modes et de leur influence dans les silhouettes actuelles.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec le collectif Playmode.

Plein tarif : 6€ Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.

musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees

