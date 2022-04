Visite guidée – excursion en minibus : sur les traces des Hirondelles Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée – excursion en minibus : sur les traces des Hirondelles Mauléon-Licharre, 25 avril 2022, Mauléon-Licharre. Visite guidée – excursion en minibus : sur les traces des Hirondelles Mauléon-Licharre

2022-04-25 09:30:00 – 2022-04-25 18:30:00

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques EUR 50 Excursion en minibus.

On les surnommait les “Hirondelles” dans les années 1900, ces jeunes espagnoles qui passaient la frontière tous les automnes pour aller exercer leur savoir-faire dans les usines d’espadrilles à Mauléon.

Je vous propose une visite d’atelier et de partir sur leurs traces, de la Soule à la Navarre, en minibus.

Possibilité de pique-niquer ou de manger au restaurant (en supplément à payer sur place).

Départs assurés avec minimum 4 participants. Maximum 8 participants.

Mauléon-Licharre

