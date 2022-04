Visite guidée – excursion en minibus : sur les traces des Hirondelles Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre

2022-05-02 09:30:00 – 2022-05-02 18:30:00

EUR 50 Excursion en minibus.

On les surnommait les “Hirondelles” dans les années 1900, ces jeunes espagnoles qui passaient la frontière tous les automnes pour aller exercer leur savoir-faire dans les usines d’espadrilles à Mauléon.

Je vous propose une visite d’atelier et de partir sur leurs traces, de la Soule à la Navarre.

Possibilité de pique-niquer ou de manger au restaurant (en supplément à payer sur place).

Départs assurés avec minimum 4 participants. Maximum 8 participants.

Mauléon-Licharre

