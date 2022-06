Visite guidée – excursion en minibus : à la recherche de la goutte d’eau, 4 août 2022, .

Visite guidée – excursion en minibus : à la recherche de la goutte d’eau



2022-08-04 – 2022-08-04

40 40 EUR Excursion en minibus.

L’eau dans tous ses états, l’eau qui creuse et s’infiltre au coeur de la terre. Présentation du massif karstique de la Pierre Saint-Martin et histoire de la spéléologie d’exploration. Je vous présente l’hydro-électricité, le pastoralisme et la visite du village de Sainte-Engrâce et son église romane. La visite de la grotte de la Verna est en supplément.

Possibilité de pique-niquer ou de manger au restaurant (en supplément à payer sur place).

Les tarifs comprennent, l’accompagnement, le transport, les visites guidées (sauf grotte LA VERNA à régler sur place en SUP). Départs assurés à partir de 5 personnes. Maximum 8 personnes.

UNIQUEMENT SUR RESERVATION. Autres dates possibles à la demande sous réserve d’un nombre de

participants suffisant.

L’agence ARHONDO se réserve le droit de reporter, annuler ou modifier l’itinéraire d’une excursion.

