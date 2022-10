Visite guidée exceptionnelle du Vieux Lons Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Visite guidée exceptionnelle du Vieux Lons Lons-le-Saunier, 10 octobre 2022, Lons-le-Saunier. Visite guidée exceptionnelle du Vieux Lons

11 Place du 11 Novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier Jura Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre

2022-10-10 14:00:00 – 2022-10-10 15:30:00

Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre

Lons-le-Saunier

Jura Lons-le-Saunier Découvrez la vieille ville avec ses petits secrets : statues cachées, petites anecdotes et son patrimoine insolite ( arcades etc)

Sans réservation. christelle@lons-jura.fr +33 3 84 24 65 01 Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Lons-le-Saunier Jura Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre Ville Lons-le-Saunier lieuville Office de Tourisme 11 Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Departement Jura

Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/

Visite guidée exceptionnelle du Vieux Lons Lons-le-Saunier 2022-10-10 was last modified: by Visite guidée exceptionnelle du Vieux Lons Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 10 octobre 2022 11 Place du 11 Novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier Jura Jura Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier Jura