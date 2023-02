Visite guidée : Evènements régionaux et nationaux : Les femmes célèbres à Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Visite guidée : Evènements régionaux et nationaux : Les femmes célèbres à Valence, 11 mars 2023, Bourg-lès-Valence . Visite guidée : Evènements régionaux et nationaux : Les femmes célèbres à Valence rdv devant la Maison des Têtes Bourg-lès-Valence Drome

2023-03-11 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-11 Bourg-lès-Valence

Drome EUR Marie de Valence, Jeanne de Flandreysy, Catherine Langeais,mais aussi Andrée Monier, Agnès Dubost… de nombreuses figures féminines ont jalonné l’histoire de Valence. Un parcours en centre-ville permettra de découvrir ces personnalités remarquables. Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse rdv devant la Maison des Têtes Bourg-lès-Valence Drome Ville Bourg-lès-Valence lieuville Bourg-lès-Valence Departement Drome

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence /

Visite guidée : Evènements régionaux et nationaux : Les femmes célèbres à Valence 2023-03-11 was last modified: by Visite guidée : Evènements régionaux et nationaux : Les femmes célèbres à Valence Bourg-lès-Valence 11 mars 2023 Bourg-lès-Valence Drôme rdv devant la Maison des Têtes Bourg-lès-Valence Drome

Bourg-lès-Valence Drome