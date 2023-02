Visite guidée “Eveil de la Nature dans la forêt”. Spécial Familles (adapté aux 3/6 ans) Bois d’Ardennes, 3 août 2023, Ducey-Les Chéris .

Bois d'Ardennes Ducey-Les Chéris Manche

2023-08-03 – 2023-08-03

Dans la forêt, l’animateur fera porter aux enfants un regard curieux et merveilleux sur les plantes, les animaux qui les entourent et amènera parents et enfants à partager des activités communes.

RDV 1er parking du bois d’Ardennes en venant de Ducey sur la RD178.

decouverte-ens@manche.fr +33 2 33 46 37 06

dernière mise à jour : 2023-02-14 par