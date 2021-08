Basse-Terre Evêché de Basse Terre Basse-Terre Visite guidée Evêché et Trésor de Guadeloupe Evêché de Basse Terre Basse-Terre Catégorie d’évènement: Basse-Terre

Le palais épiscopal, construit en 1856, est aujourd’hui un lieu de résidence et accueille les différents services diocésains. Lors d’une visite guidée d’environ 45 minutes, vous pourrez y découvrir son histoire, ainsi que le mobilier et les oeuvres qui y sont conservés. La visite se terminera par la découverte de l’espace muséal « Trésor de Guadeloupe », inauguré en 2019, qui abrite des collections d’objets et de textiles liturgiques de plusieurs communes de la Guadeloupe. Les visites sont assurées par Aurore Mondain, archiviste du diocèse et Yolande Vragar, conservatrice déléguée des Antiquités et Objets d’Arts de Guadeloupe (sous réserve de disponibilité).

15 personnes maximum par créneau horaire.La visite est gratuite, vous pouvez toutefois apporter votre soutien pour la protection et la valorisation du site par un don.

